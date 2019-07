Il Movimento 5 stelle, attraverso un post sulla propria pagina Facebook regionale, ha annunciato l’arrivo di nuovi fondi per il Molise ma nell’immagine che accompagnava il messaggio c’era la cartina delle Marche. La gaffe è stata poi corretta dagli amministratori della pagina Fb Movimento 5 Stelle Molise, che hanno cambiato l’immagine inserendo la giusta cartina geografica. Il post riportava la notizia che sono stati stanziati 4,4 milioni di euro per 6 interventi in altrettanti comuni contro il dissesto idrogeologico.

Le reazioni ironiche sui social

Immediate le reazioni sui social. Tra i primi ad accorgersene c’è stato Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che ha commentato ironicamente: “Questa volta il vento del cambiamento ha tirato così forte da spostare addirittura le Regioni. A questo punto speriamo che i fondi arrivino davvero in Molise, nulla togliendo alle Marche”. Gli stessi admin della pagina del M5s hanno risposto ad alcuni commenti: “Spiace deludervi, ma questo governo ha pensato anche alle Marche”, hanno scritto, riportando anche la notizia dei fondi (pari a 9 milioni) destinati alle Marche.

La replica del M5s

Più tardi, sempre tra i commenti, gli amministratori della pagina del M5s hanno scritto: "Dispiace constatare che una svista grafica (nel fare le slide per tutte le regioni, non è stata modificata la sagoma per la slide del Molise) possa fare più rumore della notizia in sé: per la prima volta c'è un governo che sta provando a risolvere il grave problema del dissesto idrogeologico, come non era mai avvenuto prima. La notizia è che in Molise arriveranno oltre 4 milioni di euro per 6 Comuni che stanno vivendo situazioni difficili, e tanto faremo ancora per il bene del territorio".