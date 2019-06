“Tratteremo con la Ue da pari a pari". Lo ha assicurato, da Washington, il ministro dell’Interno Matteo Salvini, dove ha iniziato la sua visita negli Stati Uniti incontrando il segretario di stato Mike Pompeo e il vicepresidente Mike Pence. Salvini ha confermato poi la volontà di realizzare la flat tax e ha rassicurato gli Usa: “Dureremo quattro anni e faremo una manovra trumpiana”. “L'Italia è il primo, più credibile, più solido interlocutore degli Usa nell'Unione europea”, ha infine puntualizzato Salvini. Intanto, il premier Giuseppe Conte ha anticipato che nella lettera dell'Italia alla Commissione Europea ci sarà un messaggio chiaro: “No al primato della finanza in Europa”.

L’incontro prima di spedire la lettera

Il presidente Conte ha detto: “Dobbiamo affrontare questo passaggio con assoluta unione e unità di intenti”, sottolineando di voler “scongiurare la procedura di infrazione” e dare un “messaggio politico” all'Ue. Per farlo, sarà necessario un vertice di governo che, secondo fonti di Palazzo Chigi, potrebbe avvenire mercoledì 19 giugno. Il vertice tra Conte e i suoi vicepremier servirà anche per condividere i contenuti della lettera da inviare in Europa. "Siamo d'accordo con Conte che ci vedremo prima di spedire la lettera: il voto degli italiani di due settimane fa ci dice che bisogna tagliare le tasse", ha detto Salvini.

Salvini: “Non ci accontentiamo delle briciole”

"L'ostinazione dell'Ue sui vincoli, sull'austerità non aiuta. Per questo ci apprestiamo a trattare con l'Unione europea da pari a pari senza timori reverenziali", è la posizione espressa da Salvini a Washington. "Faccio parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle briciole", ha ribadito il vicepremier leghista, che ha aggiunto: "ragioneremo anche dei problemi che si stanno vivendo all'interno dell'Ue".

L’intesa con gli Usa

In merito alla sua visita negli Usa, il leader leghista ha sottolineato: “L'Italia è il più grande Paese europeo con cui gli Stati Uniti possono e vogliono dialogare: sono qui per aprire un canale che può essere enorme, e di grandissimo interesse per entrambi". Con l’amministrazione americana, ha detto Salvini, “condivido le preoccupazioni sia nei confronti della Cina che nei confronti dell'Iran". E in tema di politica estera sono necessarie “visioni e soluzioni comuni", dall'Iran al Medio Oriente, dal Venezuela alla Libia.

