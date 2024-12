Introduzione

È convocata per oggi una riunione tecnica preparatoria, in vista del Consiglio dei Ministri in programma per lunedì. All’ordine del giorno è prevista l’analisi di un decreto Cultura: il testo, in base a quanto emerso finora, prevede un "piano Olivetti" per favorire la cultura come "bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità", con interventi per la rigenerazione delle periferie e per sostenere biblioteche e librerie.

In programma anche un “piano Mattei" con progetti di cooperazione culturale con l'Africa, con l'attivazione per entrambi di strutture di missione alle dirette dipendenze dell'ufficio di Gabinetto.