Il taglio a quota 100 e reddito di cittadinanza "non è assolutamente all'ordine del giorno, anzi, è da escludere qualsiasi taglio". Ad assicurarlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dal Vietnam, dove si trova in visita (FOTO). "Lavoriamo con il Mef perché si prefigurano dei risparmi di spesa" visto che alcune somme erano state "un po' sovradimensionate", aggiunge il premier durante un punto stampa da Hanoi.

Cdm "ragionevolmente" settimana prossima

Conte sottolinea poi che il Consiglio dei ministri (ipotizzato per venerdì) "non è stato rinviato", ma "semplicemente non era stata fissata una data, perché non siamo riusciti a conciliare una data questa settimana". "Ragionevolmente sarà la settimana prossima", spiega il presidente del Consiglio.

"Si prefigurano aggregazioni nel settore edilizia"

"Il settore delle costruzioni è fortemente critico ma è da anni che si trascina questa condizione", dice poi Conte, sottolineando: "Noi come governo stiamo cercando di favorire maggiori aggregazioni, non spetta a me perché sono soluzioni di mercato però posso dire che si prefigurano sicuramente delle soluzioni di aggregazione che dovrebbero cercare di sopperire alle criticità del settore".