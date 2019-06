Conte, oggi il discorso agli italiani: "Governo avanti se con dignità"

Il premier Giuseppe Conte lima il discorso agli italiani che pronuncerà oggi pomeriggio dopo ore di silenzio per evitare il baratro della crisi. Responsabilità e dignità saranno due parole chiave indirizzate alle due parti politiche della maggioranza, dopo i numerosi scontri in questo suo primo anno a capo del governo. Per responsabilità si intende, soprattutto, attenzione ai dossier, alle cose da fare piuttosto che ad una campagna elettorale permanente. Nella dignità, invece, il premier potrebbe individuare la conditio sine qua non per la prosecuzione dell'era giallo-verde. Quello di Conte, probabilmente sarà un richiamo netto e anche duro. Ci sarà spazio anche per ricordare quanto fatto in questi mesi dall'esecutivo.

Il peso delle Europee

Il quadro attorno al premier, tuttavia, sembra un puzzle che va decomponendosi. Con Matteo Salvini deciso a usare la forza del suo 34% e Luigi Di Maio, ancora frenato dall'elaborazione della sconfitta. Insomma, una partita tutta sul filo della crisi. Anche per questo, l'impatto che il discorso avrà sui suoi vicepremier è tutto da vedere. Conte, tuttavia, si avvia a parlare agli italiani forte di un consenso registrato anche alla fine della parata del 2 giugno, quando si è intrattenuto a lungo con decine di persone che gli chiedevano un selfie invitandolo a non mollare. E il premier, potrà farsi forza anche con "l'endorsement" di Papa Francesco, che di ritorno dalla Romania lo definisce uomo "intelligente, che sa di cosa parla".