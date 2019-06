Spread oggi in Italia, l’andamento del differenziale Btp-Bund

Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund (COS'È) che segna 290 punti base, dopo aver toccato un massimo di 292, contro i 287 della chiusura di venerdì 31 maggio. Il rendimento del decennale (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLO SPREAD) è pari al 2,68% ed è schizzato in alto dopo la lettera di risposta dell'Italia alla Ue sui conti pubblici.

L'andamento del 31 maggio

Venerdì 31 maggio lo spread tra Btp e Bund, dopo aver raggiunto nel corso della giornata 293 punti base, ha chiuso in rialzo rispetto a giovedì a 287, con il rendimento del decennale al 2,66%. Chiusura in negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,73% a 19.802 punti. Chiusura debole per le principali Borse europee nell'ultima seduta del mese di maggio. Parigi ha ceduto lo 0,79% a 5.207 punti, Francoforte l'1,45% a 11.729 punti e Londra lo 0,78% a 7.161 punti. (L'ANDAMENTO IN TEMPO REALE DELLA BORSA DI MILANO).