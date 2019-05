All'indomani delle elezioni europee, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni parla di un "risultato straordinario, unico, che non era previsto". E aggiunge: "Siamo la sorpresa di queste elezioni". Il suo schieramento - quando mancano poche sezioni al completamento dello scrutinio - si attesta al 6,4%: un dato “oltre le previsioni dei sondaggisti”, insiste Meloni. Mentre a livello nazionale, incalza: ”Il messaggio è che gli italiani hanno votato per consegnare un'altra maggioranza rispetto a quella di oggi" (LIVEBLOG - TUTTI I RISULTATI - LE IMMAGINI DELLA NOTTE) .

Meloni: da voto italiani segnale per altra maggioranza

Per la leader di Fdi "c'è un'altra maggioranza possibile, formata da Lega e Fdi. Gli italiani hanno detto che non vogliono il M5S al governo, siamo pronti ad assumerci la nostra responsabilità". E insiste dicendo "al presidente della Repubblica che se il governo non sarà più in condizioni di andare avanti c'è un’altra maggioranza". Non servono accordi di palazzo, l' "unica alternativa sono le elezioni". E a chi le ricorda che Salvini ha detto che vuole continuare con i 5 stelle, risponde: "Del resto gli stracci che abbiamo visto volare in campagna elettorale... ma magari quella di Salvini è una scelta tattica".