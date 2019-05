Incontro al Quirinale tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: sul tavolo, a tre giorni dalle elezioni europee , ci sono diversi temi dell'agenda politica. Tra questi il decreto sicurezza , su cui il capo dello Stato ha già espresso criticità nei giorni scorsi in un colloquio riservato con il premier. E se oggi non ci sarà il Consiglio dei ministri per "incombenze tecniche", non si placano le tensioni all’interno dell’esecutivo gialloverde, che continua a essere diviso su due provvedimenti chiave: il dl sicurezza, caro alla Lega, e quello famiglia , fortemente voluto dal M55. A riaccendere la miccia dello scontro Giancarlo Giorgetti: "Così, senza affiatamento, non si può andare avanti", ha detto il sottosegretario durante una conferenza stampa. Pronta arriva la risposta del vicepremier Luigi Di Maio: "Basta minacciare crisi di governo e basta fare la conta delle poltrone. Si pensi al Paese" Giuseppe Conte, in serata. ha fatto sapere che il Cdm, con il voto dei due provvedimenti, si svolgerà " "il primo giorno utile della settimana prossima", e quindi dopo le Elezioni europee. Immediata la replica di Salvini: "Se per motivi non tecnici ma di altra natura c'è chi preferisce che il dl sicurezza venga approvato la settimana prossima non mi do fuoco, lo approveremo la settimana prossima".