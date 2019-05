Salvini a Pietrelcina: "Chiedo consiglio a Padre Pio tutti i giorni"

"San Pio è un grande uomo che ho studiato, che apprezzo e a cui chiedo consiglio ogni giorno. Visto il lavoro che faccio ne ho bisogno". Queste le parole del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che si trova a Pietrelcina, paese natale del santo, per sostenere la candidatura di Nadia Sgro alle elezioni europee. (TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE)

"Prego per Noemi. M5s? Evitiamo polemiche"

"Sono qui anche per pregare per la bimba rimasta gravemente ferita", ha aggiunto Salvini parlando di Noemi, la bambina di quattro anni in gravissime condizioni dopo l'agguato camorristico a Napoli lo scorso 3 maggio. Poi un commento anche sulla situazione politica e il rapporto al governo tra Lega e M5s: "Continueremo a lavorare come abbiamo fatto in questi ultimi dieci mesi, evitando di fare polemiche. Da ministro dell'Interno lo sto dimostrando: in questo 2019 i reati sono calati in tutta Italia del 15% e, anche a Napoli, lo dico al sindaco, i ferimenti sono stati dimezzati. Certo non è abbastanza - prosegue il leader della Lega - bisogna fare di più perché non si spari in pieno giorno e vadano di mezzo persone innocenti, è inaccettabile ma i numeri premiano il lavoro delle forze dell'ordine. Stiamo preparando un aggiornamento della normativa antimafia e anticamorra che è ferma da troppi anni. Conto di portare presto in consiglio dei ministri un aggiornamento per una lotta ancora più efficace contro mafia, camorra, ndrangheta e mafie straniere", conclude.