Tav, Telt pubblica i bandi di gara sulla Gazzetta europea

Sono online sulla Gazzetta europea gli ”avis de marchés”, i bandi per le procedure di gara relativi ai lavori in Francia per il tunnel di base della Tav Torino-Lione (LE TAPPE DELL'OPERA). L'importo stimato è di 2,3 miliardi di euro. Lo rende noto su Twitter Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare e poi gestire la nuova linea ferroviaria. Il via libera alla pubblicazione era stato dato dal consiglio di amministrazione della società lo scorso 11 marzo. Intanto si è tenuto oggi a Palazzo Chigi un vertice tra governo e Regioni sulle infrastrutture. Il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino fa sapere che il ministro delle Infrastrutture Toninelli "con una battuta ha chiarito che la Tav è una questione a sé che per il momento è sospesa".

Chiamparino: “Per Toninelli la questione è sospesa”

All’incontro, a cui erano presenti il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro per lo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, e il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, i presidenti delle Regioni, Anci e Upi, si è discusso sul tema delle opere pubbliche e del decreto sblocca cantieri. "Non si è parlato in specifico di nessuna opera, con una battuta il ministro Toninelli ha chiarito che la Tav è una questione a sè che per il momento è sospesa, questo è il termine che ha utilizzato. Poi si è impegnato ad avere incontri Regione per Regione per definire le diverse opere sul piano stradale, autostradale e ferroviario in modo da fare un piano di investimenti su cui marciare". È quanto ha riferito Chiamparino lasciando Palazzo Chigi.