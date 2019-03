Partono oggi, lunedì 11 marzo, gli “inviti a presentare la candidatura”, per i primi tre lotti, in territorio francese, per scavare 45 km del tunnel di base della Tav (LE TAPPE DELL'OPERA). Intanto sempre nella giornata di oggi è in programma la riunione del Cda di Telt, la società italo-francese responsabile della realizzazione e della gestione della Torino-Lione. Sul fronte politico, il ministro delle Infrastrutture Toninelli nega di aver mai pensato alle dimissioni. E i due vicepremier, Di Maio e Salvini, sono arrivati ieri a una tregua armata. Entrambi hanno dato rassicurazioni sulla tenuta del governo (COSA È LA CLAUSOLA DI DISSOLVENZA).

Toninelli: mai pensato di dimettermi

"Non ho mai pensato di dimettermi": ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in un'intervista al Fatto Quotidiano. Il ministro si dice soddisfatto della soluzione trovata dal premier Conte per uscire dall'impasse in cui era finita la maggioranza di governo: "Telt ha ceduto sul Tav - spiega - ora abbiamo più tempo e a costo zero". Ma la Lega dice che per bloccare l’opera serve un voto del Parlamento. "Non sono preoccupato - risponde Toninelli - troveremo una sintesi con la Lega, che ha accettato la nostra impostazione”.

Tregua armata 5S-Lega, scintille su sblocca-cantieri

Ieri Luigi Di Maio e Matteo Salvini, entrambi a Milano, hanno lanciato segnali di distensione. Il leader della Lega ha speso parole di stima per il collega del M5s e chiarisce: “Mai parlato di crisi”. Il ministro dell’Interno sui cantieri aggiunge: “Conto che il premier porti a giorni, non a mesi, il decreto sblocca cantieri e il nuovo codice degli appalti. Conto che vedano la luce come decreti e non come disegni di legge”. Da parte sua Di Maio, parlando al Villaggio Rousseau, rivendica come, per il Movimento, le infrastrutture vadano fatte, a patto che siano utili.