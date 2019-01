Le elezioni regionali in Basilicata non si terranno lo stesso giorno delle Europee, il 26 maggio, ma saranno anticipate. Lo ha deciso il Tar, che ha accolto il ricorso presentato dal Movimento 5 stelle contro la decisione della Giunta regionale di votare in concomitanza con le elezioni europee. La Regione Basilicata, ha stabilito il Tribunale amministrativo, "dovrà provvedere a convocare, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente decisione, i comizi per le elezioni del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, da tenersi nella data utile più ravvicinata".

Il prefetto di Potenza “convocherà i comizi elettorali entro 20 giorni”

Con il dispositivo firmato dal presidente del Tar per la Basilicata, Giuseppe Caruso, e dall'estensore Benedetto Nappi, è inoltre stata decisa la nomina del prefetto di Potenza, Giovanna Cagliostro, o di un suo delegato, quale commissario ad acta che, in caso di inadempimento da parte della Regione, "provvederà" a convocare i comizi "nei successivi 20 giorni". Il Tar per la Basilicata ha invece respinto un altro ricorso sulla data delle elezioni presentato dal movimento politico "Idea".