Manovra, oggi voto di fiducia alla Camera. Domani il via libera finale

È il giorno della fiducia alla Camera per la manovra. Ma il via libera definitivo arriverà solo domenica. Dopo il caos di ieri a Montecitorio, con l'intervento dei commessi per evitare più di una volta che la tensione degenerasse in rissa, il governo ha posto la fiducia sulla legge di bilancio. Oggi alle ore 17 avranno inizio le dichiarazioni di voto sulla fiducia, alle 18 ci sarà la chiama. I capigruppo hanno deciso che poi l'Aula continuerà a votare fino alle 24 per esaminare i 244 ordini del giorno presentati sul testo. La seduta riprenderà quindi domenica, a partire dalle 9 del mattino (LE ULTIME NOVITA' SUL TESTO DELLA MANOVRA).

Corsa contro il tempo

La corsa controlli tempo ha come scadenza ultima il 31 dicembre, deadline per evitare di arrivare a esercizio provvisorio di bilancio. Entro quella data il testo deve essere sulla scrivania del presidente della Repubblica Mattarella per la firma, che il capo dello Stato potrebbe accompagnare, si vocifera in ambienti parlamentari, con una lettera diretta al governo con alcuni rilievi (TRIA: ACCORDO CON BRUXELLES MIGLIOR RISULTATO POSSIBILE).

Le proteste delle opposizioni

"Non volevamo deliberatamente comprimere i tempi ma si è creata una situazione non ideale: confidiamo che non si ripeta più", ha detto ieri il premier Giuseppe Conte. Ma le opposizioni protestano perché la versione finale della manovra "non è stata esaminata né votata" dalle due Camere: "Si mortifica il Parlamento", denuncia il Pd che ha fatto ricorso alla Consulta e il 9 gennaio avrà una prima risposta. Intanto oggi i dem saranno in piazza per manifestare il proprio dissenso (RETROMARCIA DEL GOVERNO SU IRES VOLONTARIATO).

Rissa sfiorata in Aula

Ieri è stata una giornata di forti tensioni a Montecitorio. Il presidente della Camera Fico è stato attaccato dalle opposizioni. Più volte lo scontro è diventato quasi fisico, con i commessi costretti a separare l’irruenza dei deputati.