Manovra, oggi testo in Aula alla Camera. Ira contro stop emendamenti

La manovra arriva oggi in Aula alla Camera, con la maggioranza pronta a porre la fiducia sul testo e chiudere definitivamente sabato in nottata o al più tardi domenica ed evitare così l’esercizio provvisorio. Nella notte, dopo un’accesa audizione di Giovanni Tria durante la quale il ministro dell’Economia ha rivendicato di aver evitato “una procedura europea disastrosa”, la commissione Bilancio ha approvato - con i voti di M5S e Lega - il mandato al relatore. Pd e Forza Italia hanno votato contro. Le opposizioni hanno protestato perché, sottolineano, il testo è stato inviato in Aula “senza discutere né votare” i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di Bilancio.

Il testo in Aula tra le polemiche

“Una manovra che, come certificato dall'ufficio parlamentare di Bilancio, alza la pressione fiscale e diminuisce gli investimenti. E che per giunta nasce sei giorni fa e viene approvata senza che i due rami del Parlamento abbiano potuto esaminarla. Direi un capolavoro, sia nel merito che nel metodo”, ha detto Luigi Marattin, capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera. Le opposizioni chiedevano di discutere e votare i singoli emendamenti. Il presidente della commissione Claudio Borghi ha spiegato che durante l’audizione di Tria hanno avuto l’occasione di “esprimere con pubblicità ampia” il proprio punto di vista, ribadendo i tempi stretti per concludere l'esame e la necessità di avere un termine per la discussione per far approdare il testo in Aula a Montecitorio in mattinata.

Bagarre durante l'audizione di Tria

Anche durante l’intervento di Tria in commissione Bilancio non è mancata la bagarre. I toni si sono alzati dopo che il ministro ha replicato alle critiche del Pd, dicendosi “massacrato” dalle accuse e attribuendo al precedente governo la responsabilità della situazione difficile ereditata dall'attuale esecutivo sul fronte della finanza pubblica, delle clausole Iva e dei rapporti con Bruxelles. In commissione si sono susseguiti urla e insulti. Tria ha anche difeso l'aumento delle tasse sul volontariato, dicendo che “nel mondo no profit ci sono anche molti fenomeni di distorsione, anche della concorrenza”. La norma, ha aggiunto, “agisce sugli utili. Se non c'è utile non c'è tassazione”. Ieri, comunque, sia i due vicepremier sia Giuseppe Conte hanno assicurato che la norma verrà rivista “nel primo provvedimento utile”.

Tria: accordo con Ue "miglior risultato possibile"

Tria ha parlato della manovra per la prima volta dopo l'accordo con Bruxelles e ha difeso una impostazione che, ha detto, ha consentito di "evitare una procedura di infrazione disastrosa". Il ministro ha assicurato l'impegno a bloccare i maxiaumenti Iva messi come garanzia per spuntare l'accordo con Bruxelles, definito il "miglior risultato possibile". La manovra, ha aggiunto, punta a uscire "dalla trappola della bassa crescita" e resta intatta nei suoi fondamentali: primi fra tutti reddito di cittadinanza e quota 100, che arriveranno con un po' meno risorse ma senza ridurre platea e portata delle misure, anche grazie ad accorgimenti come il divieto di cumulo e la finestra "di 9 mesi" per gli statali nel caso del pensionamento anticipato. Non è vero, ha sostenuto poi il ministro, che si riducono gli investimenti.

Le opposizioni protestano

Le opposizioni, comunque, restano sulle barricate: il Pd deposita oggi un ricorso alla Corte Costituzionale, mentre Forza Italia ha chiesto un incontro direttamente a Sergio Mattarella (che, a esame ancora in corso, non sembra intenzionato a intervenire). I dem preparano anche un sit-in per sabato davanti a Montecitorio, mentre oggi è la volta dei pensionati in piazza contro il blocco dell'indicizzazione.