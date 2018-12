Manovra, ultima fiducia tra le polemiche

La Camera ha votato la fiducia sul testo della legge di bilancio 2019, con 327 sì. Ma per il via libera definitivo alla manovra si dovrà attendere domani, quando la seduta riprenderà alle 9 del mattino. Lo scopo è quello di mettere un punto entro il 31 dicembre, ultimo giorno utile per evitare l’esercizio provvisorio di bilancio. Dopo il voto sulla fiducia, Montecitorio continua a votare fino alle 24 per esaminare i 244 ordini del giorno presentati sul testo.

Le contestazioni

Ma il primo ok alla manovra è arrivato nel mezzo delle contestazioni. Le opposizioni hanno protestato per giorni contro la “mortificazione del Parlamento” che non ha potuto discutere il merito del testo perché sottoposto a fiducia in entrambe le Camere. Ieri, la seduta in Aula è stata sospesa a causa della bagarre sollevatasi tra deputati dell’opposizione e governo e oggi si sono ripetute scene simili, con il presidente Roberto Fico che ha richiamato diversi parlamentari. Critiche che hanno portato il Partito democratico in piazza e hanno scatenato la polemica del vicepremier Luigi Di Maio.