La manovra è arrivata al Senato tra le polemiche. Il governo presenterà domani, venerdì 21 dicembre, alle ore 16, il maxiemendamento alla manovra, su cui porrà la questione di fiducia in Aula. Così ha deciso la conferenza dei capigruppo. Il calendario votato a maggioranza, senza l'ok dell'opposizione, prevede che inizi subito la discussione in Aula: "Questa sera fino alle 24 ci sarà la discussione generale" in Aula, "che proseguirà domani dalle 9 alle 15", ha comunicato il vicepresidente del Senato Calderoli. Alle 15 si voteranno quindi gli articoli della seconda sezione della legge di bilancio, quella contenente le tabelle. Alle 16 è atteso invece il maxiemendamento del governo che recepirà l'intero testo della manovra, con le variazioni annunciate dopo l'accordo con l'Europa e anche alcune modifiche proposte dai parlamentari. Alle 22 inizieranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia e intorno alle 23 la chiama, che si concluderà verso la mezzanotte. A quel punto si riunirà il Consiglio dei ministri per approvare la Nota di variazione al bilancio, che passerà al vaglio della commissione e sarà poi votata in nottata in Aula, con il disegno di legge di bilancio.

Il caos in commissione

Dunque la commissione Bilancio ha terminato i lavori senza aver fatto neanche un voto. La sospensione odierna ha scatenato la protesta dei senatori del Pd e di LeU che hanno abbandonato i lavori della commissione, che non ha mai avviato le votazioni sui 700 emendamenti segnalati e i cui lavori sono andati avanti per giorni tra “stop and go”, prima in attesa dell'esito della trattativa con la Commissione europea e poi del pacchetto di modifiche presentato dal governo solo nella tarda serata di ieri. Daniele Pesco, presidente M5s della commissione Bilancio, ha spiegato: "Non siamo riusciti a votare gli emendamenti. Mancano pochi giorni alla fine dell'anno e vi è il rischio a questo punto di andare in esercizio provvisorio”.

La protesta del Pd

La sospensione dei lavori in commissione ha fatto infuriare le opposizioni. Antonio Misiani, capogruppo del Partito democratico in commissione ha motivato: “Abbandoniamo la commissione dopo sei giorni di prese in giro e di continui rinvii. Sei giorni in cui non abbiamo né discusso né votato alcun emendamento. È una situazione senza precedenti, una vergogna e una umiliazione per il Parlamento - aggiunge - Sono state trasmesse a Bruxelles informazioni che noi non abbiamo e che abbiamo chiesto”. Il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci ha invece detto: "Abbiamo denunciato, tutte le opposizioni, la violenza fatta al Parlamento: è la prima volta di una manovra totalmente extraparlamentare. È un atto ostile al Paese: una manovra drammatica ricca di errori che pagheremo negli anni”.

Verso decreti per reddito-pensioni a gennaio

I decreti legge sul reddito di cittadinanza e per la riforma della legge Fornero sulle pensioni dovrebbero arrivare in Consiglio dei ministri a inizio gennaio. Le misure erano inizialmente attese tra Natale e Capodanno ma, secondo quanto si apprende, il governo sarebbe orientato a rinviarne di qualche giorno l'approvazione in Cdm.

Le reazioni dopo l’accordo con l’Ue

Dopo l'esito positivo della trattativa con l'Ue sulla legge di bilancio sono arrivate parole di soddisfazione da parte della maggioranza. La manovra è "una vittoria dell'Italia e degli Italiani. Del buonsenso, della ragionevolezza, del dialogo”, ha detto il vicepremier Salvini. Dalle colonne del Corriere della Sera, il presidente del Consiglio Conte ribadisce l’intenzione di restare in carica 5 anni e spiega: “La procedura infrazione andava evitata”. L’altro vicepremier Di Maio, invece, ha negato un aumento dell'Iva dopo le modifiche alla manovra: "Tutte sciocchezze". La Cei però si è detta preoccupata per i possibili effetti del programma di governo su fasce deboli e settori strategici.

Data ultima modifica 20 dicembre 2018 ore 19:18