Al Senato è il giorno del maxiemendamento sulla manovra. Dopo le polemiche di ieri, il governo porta in Aula le novità nel pomeriggio, su cui sarà posto il voto di fiducia che è previsto per la nottata. I lavori a Palazzo Madama sono ripresi questa mattina alle 9, dopo la sospensione a mezzanotte di ieri. La discussione generale prosegue per alcune ore, poi alle 16 è atteso il maxiemendamento che riassume le modifiche al testo comprensive della rimodulazione dei fondi su reddito di cittadinanza e pensioni.

Maratona notturna per la fiducia

La chiama dei senatori inizierà verso le 23, al termine delle dichiarazioni di voto. Dopo l'esito della votazione il governo presenterà la nota di variazione del bilancio che sarà votata dall'Aula prima del voto finale del disegno di legge, che sarà quindi trasmesso alla Camera per il via libero definitivo. Dopo la quasi scontata fiducia incassata, il testo deve tornare infatti nuovamente a Montecitorio.

I tempi

Il presidente Fico ha già reso noto ai capigruppo il calendario dei lavori: la manovra approderà in Commissione dove sarà esaminata sabato e domenica. Poi il testo arriverà in Aula a Montecitorio per la discussione generale, giovedì prossimo, il 27 dicembre. I decreti legge sul reddito di cittadinanza e per la riforma della legge Fornero sulle pensioni dovrebbero invece arrivare in Consiglio dei ministri a inizio gennaio.