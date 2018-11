Di Maio: su riforma prescrizione troveremo accordo con la Lega

La riforma della prescrizione "per noi rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che troveremo un accordo con la Lega. Ma deve essere approvata nel ddl anticorruzione, chi parla di stralcio in queste ore non sta dicendo la verità". Queste le parole del vicepremier Luigi Di Maio, intervenuto durante una trasmissione radiofonica. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico è così tornato a parlare del disegno di legge dopo l’intervista del 3 novembre a Sky TG24 del ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, nella quale ha dichiarato: "Bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio significa mettere una bomba atomica nel processo penale e io questa cosa non posso accettarla e non posso non segnalarla". Dalla parte di Giulia Bongiorno si era schierato anche Matteo Salvini: "Lei ha grande credibilità, i processi devono avere una fine".

Bonafede: "Sulla prescrizione non si arretra"

Anche il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, parla del provvedimento: "Se arriveranno proposte di annacquamento, sulla prescrizione non arretreremo di un millimetro", dice al Corriere della Sera. L’esponente del M5S apre però a una soluzione concordata con la Lega: "Mi fa molto piacere che Salvini confermi il valore di quello che abbiamo scritto nel contratto di governo. Per questo siamo qui in ascolto se si vuole migliorare il testo". Dopo le parole del ministro Bongiorno, era stato lo stesso Di Maio a rispondere lo scorso 3 novembre: "Abbiamo firmato un contratto di governo che va rispettato da entrambi i contraenti".

Salvini: "Ok riforma prescrizione ma sia efficace"

Sulla riforma della prescrizione è intervenuto ieri, 4 novembre, anche il ministro Salvini che ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: "Quello che firmo io mantengo, gli impegni che prendo li rispetto. La riforma della giustizia e anche della prescrizione sono nel contratto di governo e li faremo. Però, la giustizia è affare delicatissimo: se ci si mette mano, bisogna farlo bene". Il leader leghista si è schierato a difesa di Giulia Bongiorno: "Lei ha una grande credibilità. Io sono d'accordo sul fatto che i processi debbano avere una fine e sono d'accordo sul fatto che non possano essere prescritti quelli di chi ha i soldi. Io dico: riformiamo la prescrizione, ma facciamolo in maniera efficace. Poi ha concluso: "Gli obiettivi miei, di Di Maio e di Bonafede sono gli stessi. E nessuno deve avere dubbi: il contratto è sacro".

Le tensioni tra M5S e Lega

Non solo la querelle sulla riforma della prescrizione: sono stati giorni piuttosto tesi all’interno della maggioranza Lega-M5S. Tra le discussioni anche il reddito di cittadinanza. All’inizio di novembre, il sottosegretario leghista, Giancarlo Giorgetti, aveva parlato di complicazioni attuative. Anche in questo caso, secca la replica del M5S con Di Maio: "Siamo stati sempre chiari. Il reddito sarà operativo nei primi tre mesi del 2019. Se vedo un problema non è nelle risorse o nelle norme ma quando qualcuno non crede in quello che stiamo facendo. Se qualche membro del governo non crede in quello che stiamo facendo allora è un rischio per i cittadini prima di tutto".

