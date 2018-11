Giulia Bongiorno a Sky TG24: "Blocco prescrizione? Una bomba atomica"

"Bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio significa mettere una bomba atomica nel processo penale e io questa cosa non posso accettarla e non posso non segnalarla". E' questo il commento a Sky TG24 del ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno sull'emendamento M5S al ddl Anticorruzione per bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio (l'intervista integrale: video). "All'epoca del governo Berlusconi, da presidente di Commissione Giustizia mi sono battuta contro la riduzione della prescrizione". "Non ho un'ideologia sulla prescrizione - spiega Bongiorno intervistata da Maria Latella - così come non mi andava quella breve, non mi va bene questa che equivarrebbe una cancellazione".

"Contratto si rispetta, non si critica"

"Il contratto si deve rispettare e poi non si deve criticare. In questo sono di destra", spiega poi il ministro della Pubblica parlando del Reddito di cittadinanza aggiungendo "non mi metto a criticarlo perché fa parte del nostro accordo". "Il Governo è compatto e andrà avanti - ha aggiunto -. Come il reddito di cittadinanza (cosa prevede) andrà avanti, potrebbero esserci delle difficoltà attuative" di cui parlava Giorgetti "ma si farà".



"Candidata sindaco di Roma? No grazie"

Bongiorno smentisce inoltre la possibilità di essere candidata sindaco di Roma. "Non ho dato la disponibilità né ho voglia di farlo - spiega Bongiorno (video) - faccio il ministro e ho tantissimo lavoro da fare". "Se me lo proponessero risponderei no grazie", aggiunge.

"Norma ad hoc per la quota 100 nella P.A."

Quanto alla manovra e alle pensioni, il ministro spiega che ci sarà "una norma ad hoc per la Pubblica amministrazione che prevede per quota 100 preavvisi un po' più lunghi" (cosa è la quota 100). "Sarà una norma ad hoc con preavviso e concorsi sprint", ha aggiunto.