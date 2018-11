Reddito cittadinanza, Giorgetti: complicato da attuare. Conte: si farà

Scambio polemico nella maggioranza di governo sul reddito di cittadinanza (COSA E'): per il vicepremier Luigi Di Maio la misura si farà e verrà realizzata "per decreto", perché "in manovra ci sono i soldi, c'è la ciccia", afferma. Ma il leghista Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è di tutt'altro avviso: "Il reddito di cittadinanza ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso", afferma nell'ultimo libro di Bruno Vespa. A stretto giro interviene anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Questa riforma del reddito di cittadinanza partirà l'anno prossimo”, risponde il premier ai dubbi di Giorgetti. “Siamo ben consapevoli tutti che va fatta con molta attenzione: è la ragione per cui non è stata inserita adesso, ci teniamo a farla bene e con tutti i dettagli”. Dopo poche ore, però, il Carroccio getta acqua sul fuoco: fonti della Lega hanno fatto sapere che "non c'è nessuna intenzione di bloccare il reddito di cittadinanza" e non c'è "alcuno scontro" sul punto con i 5 Stelle o col premier.

Conte: "Le cifre le facciamo noi, le altre non contano"

Il premier Conte è tornato anche sulle cifre e le coperture del reddito di cittadinanza, affermando che “quello che conta è quello che scrive il governo. Le cifre le facciamo noi, avendo contezza dei dati Istat decidendo noi la platea: le altre non contano”, spiega. “Ci sono le risorse per finanziare il reddito che vogliamo sia per finanziare le riforma della legge Fornero", conclude il premier.

Di Maio: "A Natale decreto reddito cittadinanza e quota 100"

In precedenza era stato Di Maio, in una diretta Facebook, a tornare a parlare di reddito di cittadinanza, assicurando che "in manovra ci sono i soldi, c'è la ciccia" per realizzarli. Il vicepremier ha annunciato che per realizzare il reddito di cittadinanza (e la riforma della legge Fornero) “a Natale o subito dopo”, verrà presentato un “decreto”, non un disegno di legge “perché ci vorrebbe troppo e c'è emergenza povertà", ha spiegato Di Maio.

