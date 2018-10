La replica del governo

"Non cambia nulla, i signori della speculazione si rassegnino, indietro non si torna", la replica del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Anche il premier Conte, ancora prima della notizia della bocciatura, in un'intervista a Bloomberg ha detto che "non esiste alcun piano b" e che la manovra non cambierà. La Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio presentato dal governo italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles. Dopo la notizia, lo spread è risalito chiudendo a quota 319 punti. "È con molto dispiacere che sono qui oggi, per la prima volta la Commissione è costretta a richiedere ad uno Stato di rivedere il suo Documento programmatico di bilancio. Ma non vediamo alternative. Sfortunatamente i chiarimenti ricevuti ieri non erano convincenti", ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis nella conferenza stampa al termine della riunione dei commissari."Non cambia nulla, i signori della speculazione si rassegnino, indietro non si torna", la replica del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Anche il premier Conte, ancora prima della notizia della bocciatura, in un'intervista a Bloomberg ha detto che "non esiste alcun piano b" e che la manovra non cambierà.

Mattarella: “Nessuno può sottrarsi a equilibrio di bilancio”

A poche ore dalla bocciatura dell’Ue, è intervenuto anche Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, alla 35ma assemblea dell’Anci, ha ricordato: "I bilanci in equilibrio, l'efficienza dei servizi, i diritti garantiti ai cittadini, la sinergia tra pubblico e privato, in modo che crescano le opportunità per tutti, sono sfide a cui nessuna amministrazione può sottrarsi: il Comune e la Provincia come la Regione e lo Stato". “La logica dell'equilibrio di bilancio – ha continuato Mattarella - non è quella di un astratto rigore: ci deve sempre guidare uno sguardo più lungo sullo sviluppo, la sua equità e la sua sostenibilità, e occorre procedere garantendo sicurezza alla comunità, scongiurando che il disordine di enti pubblici, e della pubblica finanza, produca contraccolpi pesanti anzitutto per le fasce più deboli, per le famiglie che risparmiano pensando ai loro figli, per le imprese che creano lavoro".