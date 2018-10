Accordo raggiunto sul decreto fiscale tra M5S e Lega. Saranno cancellati lo scudo fiscale e il condono penale per il rientro dei capitali dall'estero. Confermato il rapporto deficit-pil al 2,4%. L'intesa è arrivata dopo oltre 2 ore di consiglio dei ministri e le novità sono state illustrate in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. La bollinatura del testo dovrebbe arrivare lunedì. (COSA CAMBIA)



Conte: "Non ci sarà alcuna patrimoniale, i nostri numeri non sono gonfiati"

"Nelle prossime settimane incontrerò Jean Claude Juncker per dare ulteriori dettagli sulla nostra manovra - ha detto il premier Giuseppe Conte -. Stiamo varando il piano di riforme strutturali più importante mai fatto in Italia. Riformeremo tutto: codice civile, codice degli appalti, ecc. Ci stiamo lavorando da mesi, riteniamo siano queste le misure che servono di più al nostro Paese. Sicuramente dobbiamo confrontarci con gli organi della Commissione, siamo convinti di non aver gonfiato i nostri numeri. Chiaramente valuteremo le loro osservazioni e le discuteremo. Non ci sarà nessuna patrimoniale. Avremo aumento del Pil dallo 0,5 allo 1,2 in più. C'è un accordo politico: in sede di conversione del decreto legge fiscale troveremo una formulazione adeguata per tutti quei contribuenti che versano in situazioni di specifiche, oggettive difficoltà economica. Vengono ribadite le coordinate originarie della dichiarazione integrativa che riguarderà il 30% in più a integrazione di quanto dichiarato con il tetto massimo di 100.000 euro per ciascun anno di imposta".

Di Maio: "Nei prossimi mesi il popolo chiederà un cambiamento in Ue"

“I prossimi 7-8 mesi saranno molto importanti. – ha detto il vicepremier Luigi Di Maio - Da tutti i popoli europei arriveranno istanze di cambiamento delle regole per quanto riguarda il funzionamento delle istituzioni. Noi ci siederemo al tavolo per discutere le ragioni di questa nostra manovra e le ragioni che vogliamo portare fino in fondo per il popolo italiano”. "Oggi nasce uno Stato amico dei contribuenti che si sostituirà a uno stato nemico che ha distrutto risparmiatori e imprenditori - ha spiegato il vicepremier - Abbiamo ribadito a Bruxelles quali sono le nostre posizioni, è stato un sabato pomeriggio ben speso che ci permette di fare bene per gli italiani e mai per noi stessi".

Salvini: "Nessun proposito di uscire dall'Ue né dall'Euro"



"Non c'è nessun proposito di uscire dall'Unione o dal sistema della moneta unica - ha spiegato il vicepremier Matteo Salvini -. Stiamo bene in questo continente tranne che per alcune regole che vogliamo modificare. L'unico problema è con la Francia, ma abbiamo mandato le macchine della polizia di Stato e risolveremo il problema in altra maniera". Sul Dl Fisco Salvini ha spiegato: "Abbiamo recuperato l'unica cosa che c'era nel contratto di Governo e che per tempi tecnici e lungaggini varie non aveva trovato spazio. Mi riferisco al saldo in stralcio delle cartelle di Equitalia non solo intervenendo sugli interessi, ma anche sul capitale. In sede di conversione del decreto questo intervento interesserà qualche milione di cartelle esattoriale di Equitalia. Ribadisco a futura memoria che questo e ogni altro intervento riguardano chi ha fatto le dichiarazioni dei redditi".



Savona: "No rischio default"

Il governo deve fare i conti anche con lo spread (CHE COSA E’) che ieri ha toccato i 341 punti base prima di scendere a 310 e col parere dell’agenzia Moody’s, che taglia il rating dell’Italia. Quanto alla solvibilità del debito è il ministro Savona a rassicurare: "Non c'è un rischio default" (VIDEO).

Festa M5S

A Roma oggi è anche il giorno del Movimento 5 Stelle; al Circo massimo prende infatti il via la tradizionale kermesse pentastellata. Una 2 giorni di incontri e confronti tra attivisti e big del partito. Grillo è atteso domenica, con il premier Conte. In collegamento Di Battista. Quest’anno sul palco anche Fico.

Leopolda a Firenze