Nave Aquarius arriva a Valencia. Salvini: "Finito di fare gli zerbini"

Nel giorno dell’arrivo della nave Aquarius nel porto di Valencia (FOTO), continua la polemica sulla gestione dei migranti. "La verità è che abbiamo finito di fare gli zerbini", dice Matteo Salvini al Corriere della Sera. E lancia un'altra sfida: "Dopo le navi delle Ong, potremmo fermare anche quelle che arrivano nei nostri porti cariche di riso cambogiano". Sempre sul Corriere della Sera il ministro degli Esteri Moavero propone dei centri europei di assistenza per i migranti nei Paesi di origine e di transito, per limitare il traffico di esseri umani. Intanto, Medici senza frontiere attacca Bruxelles, su Twitter: "Fino a che i governi europei non si prenderanno le proprie responsabilità #Aquarius sarà obbligata a continuare a condurre operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo".

Salvini: Pazzesco che Ong mi definisca fascista

Salvini, dopo il caso della nave Aquarius e le polemiche a livello europeo, spiega: "Ho sentito il presidente Conte, e non mi pare affatto che si senta isolato. Semplicemente, stiamo conquistando un ruolo centrale che negli ultimi anni non abbiamo mai avuto...". "Prima ci usavano, neppure c'era bisogno di parlarci, con l'Italia: ci davano per scontati. Ora, che la musica sia un po' cambiata lo hanno capito tutti - insiste il vicepremier - tranne l'ong tedesca che si permette di dare del fascista al vicepremier italiano. Pazzesco". Ieri la Ong tedesca Lifeline aveva commentato su Twitter: "I fascisti ci fanno propaganda", dopo che il ministro dell'Interno aveva avvertito due imbarcazioni di Ong straniere (Mission Lifeline e Seefuchsal) al largo della Libia di cercarsi "altri porti". Il vicepremier aveva subito ribattuto: "Roba da matti. La pacchia è strafinita". Salvini, inoltre, oggi ha commentato anche quanto riferito da un articolo di Libero in cui si riferisce di una manifestazione di attivisti locali a Trento, contro le politiche migratorie. Durante l'evento sarebbe comparsa una scritta su un muro, in cui si legge: "Salvini mandante degli omicidi razzisti". "Certa gente mi fa solo pena", scrive il ministro dell’Interno su Twitter.

Moavero: centri in Africa sotto bandiera dell'Ue

Intanto, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, in un’intervista al Corriere, anticipa che una delle proposte del governo italiano al vertice Ue di fine giungo sarà quella di creare centri europei di assistenza per i migranti nei Paesi di origine e di transito. L’obiettivo: limitare il traffico di esseri umani. Uno degli scopi dell'iniziativa, per esempio, sarà "informare meglio chi parte per ragioni economiche su cosa lo aspetta durante il viaggio". "Diversa questione", prosegue il ministro, "è quella dei rifugiati che hanno diritto all'asilo, ma che vanno ripartiti in modo più equo in tutta Europa". Sul progetto, Moavero sottolinea anche: "Non mi piace il termine hotspot, li chiamerei centri di assistenza, informazione e protezione. Devono essere centri europei, con la bandiera blu a 12 stelle e personale di tutti gli Stati Ue".

Aquarius, padre Angel: Italia ha mancato di umanità

Ma sulla gestione del caso Aquarius da parte del governo, arrivano le critiche anche di padre Angel Garcia Rodriguez, fondatore di “Mensajeros de la Paz”, una Ong attiva dal '62 e molto conosciuta in Spagna. "Rispondo come ha risposto il papa, è una vergogna, trattare così persone che fuggono in cerca di un pezzo di pane è una scelta che manca di umanità", dice Rodriguez, che sottolinea: "Oggi è un giorno storico e pieno di emozioni. Sono molto contento che il governo Sancez abbia accolto queste persone. La loro dignità è la cosa più importante e spero che questa solidarietà che c'è oggi ci sia tutti giorni".