E' del 19,82% l'affluenza rilevata alle ore 12 in 623 comuni dei 760 chiamati alle urne per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Alle precedenti elezioni omologhe, alle ore 12, la percentuale era stata del 14,48%. Il dato non tiene conto del risultato della Sicilia, gestito direttamente dalla Regione e non dal Viminale. LO SPECIALE - LE SFIDE PRINCIPALI

I dati nei capoluoghi

Per quanto riguarda l’affluenza nei 15 capoluoghi di provincia al voto nelle regioni a statuto ordinario, il dato più alto si registra a Imperia con il 22,29% dei votanti già alle urne. Seguono poi Sondrio (21,87%), Treviso (21,53%), Siena (21,50%) e Barletta (21,16%). Il dato peggiore è invece ad Ancona, con il 17,63% dei votanti.

Il dato in Sicilia

Anche nella Regione a Statuto speciale il dato è in crescita: si attesta alle 12 al 16,95%, in crescita in tutti i capoluoghi ad eccezione di Trapani. Secondo le rilevazioni dell'ufficio elettorale della Sicilia, il record dei votanti è a Messina con 36.976, pari al 18,78% degli aventi diritto, contro il 13,59 % delle scorse elezioni. A Ragusa hanno votato in 11.099, pari al 17,85%, contro il 10,90% delle passate amministrative. A Siracusa i votanti sono stati 17.549, pari al 17%, contro il passato 12,86%; a Trapani 9.871, pari al 16,47% contro lo scorso 17,06%. Infine a Catania i votanti sono stati 40.654, pari al 15,33%, contro il 12,04 % delle scorse elezioni

L’affluenza nei municipi di Roma

E' dell'8% l'affluenza alle 12 al primo turno delle elezioni per il rinnovo degli organi politici dei Municipi III e VIII di Roma. Nel Municipio III, zona Nomentano, ha votato l'8,18% degli aventi diritto mentre in Municipio VIII, zona Garbatella, si è recato alle urne l'8,80% del corpo elettorale. In totale nei due territori sono 289 mila gli iscritti a votare.