Conte alla Camera: "Attacchi social a Mattarella mi hanno addolorato"

Nardella: "Firenze riconoscerà i figli delle coppie omosessuali"

Per il sindaco è un modo per dare “attenzione” alle persone, “perché la realtà della società civile ci pone davanti responsabilità dalle quali non possiamo scappare". L’annuncio dopo le polemiche per il no di Palazzo Vecchio al Toscana Pride del prossimo 16 giugno