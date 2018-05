Governo, scontro su Savona. Moody’s: rating Italia sotto osservazione

Al secondo giorno di incarico (LA CRONACA) Giuseppe Conte (CHI È) sale al Quirinale, ma senza lista dei ministri (TOTOMINISTRI). Aut aut della Lega al Colle sul nome di Paolo Savona all'Economia. "Sono davvero arrabbiato", dice il leader della Lega Matteo Salvini. Ieri intanto lo spread ha toccato quota 215. E Moody's avverte l'Italia, mettendo sotto osservazione il rating 'Baa2' per un possibile downgrade. Il premier incaricato oggi sarà alla Camera per continuare a tenere i contatti e cercare una soluzione di mediazione che salvi la situazione, ma sapendo che il suo tentativo cammina su un filo. E i tempi per i prossimi passaggi si fanno sempre più incerti.

Il caso Savona

Il caso Savona, l'economista euroscettico voluto dalla Lega e sostenuto dal M5s ma accolto con scetticismo dai mercati e con preoccupazione dal Colle, fa nascere un vero e proprio braccio di ferro istituzionale. Il nome di Savona è stato confermato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio durante il colloquio con il premier incaricato. Che a quel punto ha portato, in via del tutto informale, la sua proposta al Quirinale per un primo esame della lista dei ministri. Un esame del tutto informale, è stato ripetuto da tutte le fonti, che non lasciava preludere a uno scioglimento della riserva a stretto giro. E durante il colloquio con Mattarella, il premier incaricato ha trovato nuovamente tutte le perplessità di merito e di metodo sul nome di Savona da parte di Sergio Mattarella. Nessun veto, ma il timore che la credibilità finanziaria del Paese venga indebolita da una posizione non solo euroscettica ma soprattutto improntata alla volontà di procedere con politiche economiche tutte in deficit.

Salvini su Facebook: “Sono arrabbiato”. Like di Di Maio

La notizia del no di Mattarella a Savona ha causato l'ira di Salvini, che su Facebook si è definito "davvero arrabbiato" e di tutta la Lega che ha scaricato sul Colle la possibile responsabilità di un fallimento del tentativo di Conte. Perché Salvini è stato chiaro: non ci sono alternative a Savona. Ora la palla torna a Conte.

Un post che ha ricevuto un “like” da parte di Di Maio. Tra M5S e Lega ci sarebbe dunque piena compattezza sulla linea "o Savona o Savona".