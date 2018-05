Il prossimo 10 giugno, in occasione della tornata di elezioni amministrative, anche Terni va alle urne per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Sono otto i candidati che si sfidano per la poltrona di primo cittadino dopo che Leopoldo Di Girolamo, sindaco di una giunta di centrosinistra, si è dimesso nel gennaio 2018 dopo la bocciatura del suo piano di riequilibrio economico da parte della Corte dei conti Umbra.

I candidati sindaco di Pd, centrodestra e M5s

Sono 13 le liste che appoggiano gli otto candidati a sindaco di Terni: il Partito Democratico sostiene Paolo Angeletti, ingegnere 72enne candidato della lista Terni Immagina. Ex dirigente del Pci, Angeletti vanta anche numerose pubblicazioni tra quelle divulgative e quelle scientifiche. Inoltre, dal 1990 al 2000, è stato presidente dell’Ater (Azienda territoriale per l'edilizia residenziale). Tra i punti cardine del suo programma, c'è una politica basata sulla lotta alla disoccupazione giovanile. Il centrodestra schiera invece Leonardo Latini, avvocato di 44 anni appoggiato dalla coalizione formata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia ma anche dalle liste Popolo della Famiglia e Terni Civica. È stato lui il primo a ufficializzare la sua candidatura, lanciata dallo stesso Matteo Salvini. Nel programma elettorale presentato da Latini, grande spazio alla tutela dei lavoratori ternani. Per quanto riguarda il Movimento Cinque Stelle, invece, il candidato è il giovane Thomas De Luca che con i suoi 29 anni (ne compie 30 il 28 giugno, esattamente quattro giorni dopo l'eventuale ballottaggio) diventerebbe il sindaco più giovane nella storia di Terni se venisse eletto. "Finalmente il futuro, Terni torna tua", è lo slogan dei pentastellati che presentano un programma in cui salute, lavoro e lotta alla povertà sono considerate le prerogative.

Gli altri candidati

Ternano doc è anche il candidato di Casapound, Piergiorgio Bonomi, 35enne impegnato nel settore delle assicurazioni. Tra gli obiettivi del programma elettorale presentato da Bonomi c'è l'uscita dal progetto Sprar (il servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). La lista Potere al Popolo candida invece Emiliano Camuzzi, 44 anni originario di Piediluco, una frazione di Terni. Chiusura degli inceneritori, stop all'austerità e a una città militarizzata sono tra i punti del programma presentato per questa campagna elettorale. Alessandro Gentiletti è invece il candidato della lista Senso Civico, appoggiata da Liberi e Uguali ma che trova al suo interno anche Sel, MdP e Possibile. Il 35enne, presidente dell'associazione Terni Valley, ha presentato un programma basato sull'innovazione e sulla sostenibilità. Andrea Rosati, 54enne segretario generale della Federazione mondiale ed europea di zootecnica e coordinatore responsabile di otto progetti di Ricerca dell’Ue, è il candidato della lista Prima Terni, definita dallo stesso Rosati "né di destra né di sinistra". Al centro del programma elettorale di questa lista, ci sono sicurezza, lavoro e sviluppo economico. Infine, Mariano De Persio, infermiere di 49 anni, candidato del Partito Comunista punta alla totale rottura con le amministrazioni precedenti. "Non basta un cambio, serve una rivoluzione", è lo slogan del suo programma elettorale.

Quando e come si vota a Terni

A Terni si sarebbe dovuto votare di nuovo nel 2019, ma proprio a causa della poltrona lasciata vacante in anticipo da Di Girolamo, nel capoluogo di provincia umbro si torna alle urne con un anno di anticipo: i seggi saranno aperti domenica 10 giugno dalle 7 alle 23. Essendo Terni un Comune che supera i 15 mila abitanti (sono 111mila i cittadini), si vota con un sistema maggioritario a doppio turno: se al primo turno nessuno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta (50% + 1 dei voti), si procede al ballottaggio. Per questa sessione di amministrative, l’eventuale ballottaggio è stato programmato per domenica 24 giugno. Oltre a Terni, in Umbria si vota in altri otto Comuni, tra questi anche Spoleto, Umbertide e Corciano.