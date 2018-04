Nuovo governo, Mattarella convoca Fico al Quirinale alle 17

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale il presidente della Camera Roberto Fico. L’incontro al Colle, spiega una nota, è previsto alle 17. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Mattarella potrebbe affidare a Fico un incarico esplorativo “largo” per sondare le possibilità di alleanza per la formazione del nuovo governo. Nei giorni scorsi, sia il doppio giro di consultazioni del capo di Stato sia il mandato esplorativo della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati - mirato a cercare un accordo tra M5S e centrodestra - hanno portato a un nulla di fatto. Nuovo governo, si va verso incarico esplorativo "largo" a Roberto Fico

Salvini: "Facciamo veloce". Di Maio: "Fiduciosi"

La convocazione di Fico al Quirinale dovrebbe aprire un nuovo capitolo per la nascita del governo. La mossa di Mattarella è arrivata il giorno dopo le elezioni regionali in Molise, che hanno visto la vittoria del candidato di centrodestra (secondo quello del M5S e terzo, staccato, quello del Pd). Questi numeri "confermano che gli italiani hanno le idee chiare: sinistra e Pd sono stati bocciati e non possono tornare al governo. La nostra speranza è che nasca un esecutivo fra le prime due forze politiche di questo Paese. Io sono pronto", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. “Facciamo veloce, se ognuno scende dal piedistallo in una settimana daremo il governo agli italiani”, ha aggiunto. Anche Luigi Di Maio, che in mattinata ha presentato il contratto del M5S che "approfondiremo con Lega o Pd" - si è detto "fiducioso di poter arrivare a dare al Paese un governo che finalmente lavori per i cittadini". E su Fico ha scritto su Twitter: "Faccio un grosso in bocca al lupo a Roberto e sono sicuro che interpreterà al meglio quanto sarà richiesto dal capo dello Stato".

Le possibili strade

Fico dovrebbe ricevere da Mattarella un mandato esplorativo senza postille. Il presidente della Camera, così, avrebbe la possibilità di provare a percorrere diverse vie. La prima è quella di un governo tra il M5S e tutto il centrodestra, che però dovrebbe superare i veti incrociati di pentastellati e Forza Italia. C’è poi quella di un esecutivo M5S-Pd, ma appare ancora più difficile dopo i risultati in Molise. Rimane in piedi anche l’ipotesi Lega-M5S, ma presuppone uno strappo irreparabile nel centrodestra che per ora non c’è stato. Ma non sono escluse nuove alleanze e soluzioni a oggi imprevedibili. Il presidente della Camera, poi, potrebbe anche passare dall'incarico esplorativo all'incarico pieno: sulla sua persona potrebbero coagularsi spezzoni del Pd. L’ultima mossa di Mattarella, in caso di un nuovo fallimento, sarebbe un governo di responsabilità. Il presidente della Repubblica, infatti, vorrebbe evitare di tornare alle urne con questa legge elettorale.

