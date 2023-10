Palermo, all'Orto Botanico torna la Zagara d'autunno: il programma

L'Orto di Palermo

L’Orto di Palermo, tra i più grandi in Italia con i suoi oltre dieci ettari di estensione, e con un patrimonio architettonico di fine settecento davvero unico, è il fiore all’occhiello del SiMua, il Sistema Museale di Ateneo di Unipa – ha spiegato il presidente prof. Michelangelo Gruttadauria. “Puntiamo come sistema museale, a far si che i musei dell’Università, tutti differenti per tematiche e ciascuno legato ad eventi particolari, possano integrarsi tra di loro e fare rete a livello internazionale. L’ateneo di Palermo conta un cospicuo patrimonio di collezioni scientifiche, ma tra questi l’Orto palermitano, già noto all’estero per la sua storia ed attività scientifica, è un vero e proprio museo vivente a cielo aperto, che si inserisce sempre meglio in contesti internazionali di collaborazione. Un esempio è il network di artisti e creativi, legato alle piante ed alla protezione dei loro ambienti, Artists for Plants, che sbarca quest’ anno all’ Orto di Palermo, con un evento in video cui parteciperanno centinaia di opere di artisti che abbiamo selezionato da tutto il mondo”. Intanto, in Orto si continua a lavorare per portare avanti gli interventi finanziati dal Pnrr, come la musealizzazione definitiva della sala Tineo, altri allestimenti di materiale fotografico realizzati con il progetto DIORAMI, e la sistemazione dei viali ed il piazzale attorno al Gymnasium, che sarà avviata in inverno.