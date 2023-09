Nozze d'oro, regala alla moglie un campo di 1,2 milioni di girasoli

La sorpresa di un pensionato alla moglie raccontata dalla Bbc in quello che è soprannominato "lo Stato dei girasoli", per l'abbondanza dei fiori gialli che crescono sul territorio

Un’intera piantagione di girasoli, il fiore preferito dalla moglie, per festeggiare il 50esimo anniversario di matrimonio. Lee Wilson, un pensionato del Kansas, ha voluto fare un “dono speciale” alla propria Renee, come racconta la Bbc.

Una distesa gialla a perdita d'occhio

Una distesa di 1,2 milioni di girasoli già piantati e sbocciati in 32 ettari di terreno. Una sorpresa floreale che ha lasciato a bocca aperta tutti. Mesi prima, Lee ha incaricato un agricoltore americano di preparare il campo per sorprendere la moglie. “Non me l'aspettavo. Mi ha fatto sentire molto speciale” ha detto la donna sui social. Nel video pubblicato su Instagram dalla Bbc si vede la coppia che cammina felice nel campo inondato di fiori. Il Kansas, non a caso, è soprannominato "lo Stato del Girasole" per l'abbondanza di girasoli selvatici che crescono in questo territorio.