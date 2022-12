Salvini oggi a Lampedusa, "Si parli dell'isola solo per cose belle"

"E' un orgoglio per me essere qui, oggi, da ministro. Il nostro impegno è riuscire a far parlare in futuro di Lampedusa solo per cose belle". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, arrivato ieri sull'isola, giungendo all'area marina protetta dove è stato accolto dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. "Abbiamo messo dei soldi in manovra per Lampedusa - ha aggiunto - nella Legge di Bilancio saranno garantiti 850 mila euro per compensare, almeno economicamente, le ricadute dell'hotspot sull'amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa". "Grazie per quello che fate e per quello che farete", ha detto il ministro rivolgendosi ai rappresentanti degli enti e delle istituzioni locali.

"Tragedie da risolvere a monte"

"I temi legati alle tragedie mi auguro vengano risolti a monte", ha detto il ministro parlando dei migranti morti in mare, bambini soprattutto, negli ultimi mesi. Ieri ha perso la vita una bimba di due anni, originaria della Costa d'Avorio, che viaggiava con la mamma. "Di Lampedusa si deve tornare a parlare solo di mare, bellezza, turismo, sviluppo economico", ha aggiunto Salvini.



La visita



Salvini ieri sera, accompagnato dal sindaco Filippo Mannino e dal suo vice Attilio Lucia, ha visitato il centro di Lampedusa, soffermandosi a chiacchierare con quanti hanno allestito, lungo via Roma, i mercatini di Natale, insieme alla compagna Francesca Verdini.

Oggi sarà al molo Madonnina dove saluterà gli equipaggi dei mezzi navali di Guardia costiera, Guardia di finanza ed enti istituzionali impegnati nelle operazioni di soccorso. Poi si sposterà all'ufficio circondariale marittimo.

"Mi dispiace non potere essere presente oggi ai funerali di Sinisa Mihajlovic a Roma, ma conto di onorare la sua memoria qui da Lampedusa", ha sottolineato Salvini incontrando, all'area marina protetta, le istituzioni.