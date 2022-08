Elezioni Sicilia, Chinnici candidata: “Non volto spalle a elettori”

“Metto nuovamente a disposizione il mio amore per la Sicilia - aggiunge accogliendo la nuova proposta avanzata dai vertici del partito per la sua candidatura alla presidenza – e il mio impegno nella consapevolezza che il percorso prospettato è ora più difficile”

"Non volterò le spalle agli elettori, quelli che hanno votato alle primarie e anche i tantissimi altri che sono pronti a sostenermi riponendo, di questo sono certa, precise aspettative nella mia storia, dandomi una consegna di responsabilità della quale, nel mio ruolo guida, intendo essere garante". Lo afferma Caterina Chinnici ( CHI È ) accogliendo la nuova proposta avanzata dai vertici del PD per la sua candidatura alla presidenza della Regione Siciliana (ELEZIONI: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I VIDEO ).

"Ringrazio il Partito democratico per la nuova proposta di candidatura e per le manifestazioni di sostegno e fiducia che mi sono state rivolte sia dalla Direzione regionale che dai vertici nazionali - si legge in una dichiarazione di Caterina Chinnici - l'uscita del Movimento 5 Stelle dal Campo progressista ha stravolto lo scenario, azzerando di fatto lo schema delineato con le primarie di coalizione, ma questo non preclude l'apertura di un nuovo corso. "Metto nuovamente a disposizione il mio amore per la Sicilia, il mio impegno - aggiunge - nella consapevolezza che il percorso prospettato è ora più difficile".

"Mi aspetto anche alleanze per lavorare in armonia"

Chinnici ha concluso: "A maggior ragione, per questo, mi aspetto che con la giusta unità di intenti si creino in tutti i sensi, anche sul piano delle alleanze, i presupposti i per lavorare in totale armonia al progetto di rinnovamento che abbiamo in mente per la Sicilia".