Elezioni, Conte: "In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo"

L'ex premier ha sottolineato che "in Sicilia abbiamo tentato fino all'ultimo di costruire un percorso comune, anche in considerazione del percorso di partecipazione costruito in occasione delle primarie. Dal Partito democratico, però, ancora una volta non sono giunte risposte adeguate"

"Il Pd non ha dato risposte adeguate"

SKY VOICE

Elezioni, come funziona la legge Rosatellum

"Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo - ha scritto il leader del Movimento 5 Stelle -. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l'agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte II". L'ex premier ha però chiarito che "nonostante questo, in Sicilia abbiamo tentato fino all'ultimo di costruire un percorso comune, anche in considerazione del percorso di partecipazione costruito in occasione delle primarie. Dal Partito democratico, però, ancora una volta non sono giunte risposte adeguate". Secondo Conte "siamo arrivati a questo paradosso: da una settimana c'è un'impasse dovuta all'insistenza dei democratici per infilare nelle liste esponenti impresentabili". Una posizione che, secondo quanto sostiene Conte "ha messo in imbarazzo anche Caterina Chinnici, che è stata costretta a richiamare il Pd su questo punto: chi ha procedimenti penali pendenti deve restare fuori dalle liste".