L’eurodeputata dem ottiene oltre 13mila preferenze e si impone come candidata alla presidenza della regione sull'esponente M5s Barbara Floridia e su Claudio Fava dei Centopassi. Partito Democratico: “Ora parte la sfida al centrodestra”. Conte: "Ora chiarezza dal Nazareno" ascolta articolo Condividi

È Caterina Chinnici, europarlamentare del Pd, a vincere le primarie del campo progressista per la scelta del candidato alla presidenza della Regione. Secondo quanto comunicato dal Pd siciliano, il dato definitivo dei voti online vede Chinnici con 14.552 preferenze (il 44,77%) davanti all'esponente del M5s Barbara Floridia, con 10.317 (31,74%) voti, e al deputato regionale Claudio Fava dei Centopassi, con 7.547 (23,22%). I voti dei gazebo sono circa 1.400 quindi non influiranno sulla vittoria dell’esponente dem, che si confronterà quindi con gli altri candidati alla presidenza della Regione. Conte: "Ora chiarezza dal Nazareno"

L’affluenza approfondimento Primarie progressisti Sicilia, tra crisi governo e screzi Pd-5 Stelle Alla chiusura delle votazioni, ore 22.00, ad aver votato via web erano stati 30.640 persone, il 77%. Gli iscritti in totale sono 43.020: di questi il 6%, circa 2.526 si era registrato per votare nei gazebo.

L'indentikit Chinnici è stata procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e poi presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. Nel 2009 ha rivestito l'incarico di assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali sotto la presidenza di Raffaele Lombardo. Dal luglio 2012 ha ricoperto il ruolo di capo del dipartimento per la Giustizia minorile al ministero della Giustizia. Eletta nel 2014 nel Parlamento europeo, è stata rieletta nel 2019 e nominata vice presidente della commissione Controllo bilanci, membro della commissione Libertà civili, giustizia e affari interni) e membro del gruppo di controllo parlamentare congiunto su Europol. Gli avversari Nel frattempo, il centrodestra sta ancora discutendo sulla ricandidatura di Nello Musumeci, appoggiato da Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia, Lega, Udc, Mpa e Noi Con l'Italia sono contrari. Tra in candidati anche Cateno De Luca, ex sindaco di Messina, supportato dal suo movimento Sicilia Vera.

Pd: “Parte sfida al centrodestra” "Sono state belle giornate di ascolto e di scambio con al centro le idee. Ringrazio tutte le persone che, offrendo il proprio punto di vista ed esercitando il voto, sono state protagoniste di questa esperienza collettiva di costruzione, uno spazio aperto di partecipazione del quale va dato merito al Pd e al campo progressista che su queste primarie presidenziali e sulla loro formula inedita hanno scommesso con coraggio", ha detto Chinnici. “È stato una grande momento di partecipazione. Vince Caterina Chinnici e vince il Pd. Ringrazio gli altri candidati, Barbara Floridia e Claudia Fava. Ringrazio dirigenti e simpatizzanti che non hanno risparmiato energie e passione. Da oggi parte la sfida al centrodestra. Subito al lavoro per costruire le liste". Questo, invece, il commento del segretario regionale Anthony Barbagallo, commentando la vittoria della candidata del Pd, Caterina Chinnici, alle primarie della coalizione progressista. Conte: "Ora chiarezza da Pd" "Grazie Barbara: hai ottenuto un grande risultato nelle primarie in Sicilia, nonostante il Covid che ti ha trattenuto a casa, nonostante tutti gli attacchi che stiamo subendo. Grazie a tutto il Movimento Cinque Stelle Sicilia per queste settimane di dedizione e partecipazione". Così il leader M5s Giuseppe Conte, che ora chiede "chiarezza, perché in queste settimane sono cambiate molte cose rispetto a quando è partito questo percorso". "Prima di percorrere ancora la strada di un'alleanza progressista in Sicilia, il Pd dovrà fare chiarezza sui suoi obiettivi e dire se l'agenda sociale e ambientale del M5s è la loro stessa direzione o se ormai i percorsi e i compagni di strada sono altri, in linea con gli insulti e le dichiarazioni di questi giorni. Per noi quello che succede a Roma succede a Palermo", ha aggiunto Conte.