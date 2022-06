Omicidio Elena Del Pozzo, oggi i funerali della bambina a Catania

I funerali di Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni uccisa dalla madre a Mascalucia, saranno celebrati oggi dalle 17 nella Cattedrale di Catania dall'arcivescovo metropolita Luigi Renna. Saranno trasmessi sui canali di Youtube e Facebook della Arcidiocesi di Catania (LE INDAGINI SULL'OMICIDIO - LA MAESTRA - LA CONFESSIONE - LA CONVALIDA DEL FERMO).

La nota dell'Arcidiocesi di Catania

"In merito alla tragica scomparsa della piccola Elena, affacciatasi alla vita da appena cinque anni - si legge in una nota dell'Arcidiocesi di Catania - si porta a conoscenza che i funerali avranno luogo in Cattedrale il 22 giugno alle ore 17. Essendo questa una celebrazione particolarmente significativa e dolorosa è doveroso custodire il dolore di quanti o per vicinanza familiare o semplicemente affettiva desiderano raccogliersi in preghiera per l'estremo saluto, per questo motivo - prosegue la nota - per dare la possibilità a tutti gli inviati delle emittenti televisive, che non potranno accedere direttamente alla Cattedrale, di fruire delle immagini, la Celebrazione delle esequie sarà trasmessa in diretta sui canali di Youtube e Facebook della Arcidiocesi di Catania".

Le indagini

Intanto ieri il gip di Catania, Daniela Monaco Crea, ha fatto il punto sulle indagini in corso nelle 15 pagine dell'ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti della 23enne Martina Patti per l'omicidio premeditato aggravato e l'occultamento di cadavere della figlia. Per il gip "l'unica spiegazione logica e plausibile della dinamica degli eventi è quella che Elena sia stata vittima di un preordinato gesto criminoso, meditato e studiato dalla madre". La donna, ricostruisce il giudice nel provvedimento, si era "procurata gli attrezzi per scavare la buca, aveva individuato un luogo impervio e isolato dove seppellire il cadavere". Inoltre, "uscendo da casa in compagnia della figlia ancora viva, aveva portato con sé un coltello e ben cinque sacchi della spazzatura necessari per la completa esecuzione del delitto". Ha poi "occultato l'arma e posto in essere la condotta di lucido depistaggio attuata dopo essersi 'ricomposta' , condotta che non appare minimamente estemporanea ma che risulta meditata e studiata e conseguenza di una estrema lucidità".