Elezioni regionali, in Sicilia ipotesi di primarie congiunte Pd-M5s

Pd e M5s stanno discutendo sulla possibilità di svolgere primarie congiunte in Sicilia per le regionali. E' quanto fanno sapere fonti del Nazareno. Il tema è stato affrontato in un incontro fra il segretario del Pd, Enrico Letta, e il presidente del M5s, Giuseppe Conte. L'incontro viene definito "interlocutorio" e viene spiegato che "nessuna decisione è stata assunta". Quella delle primarie congiunte "è una delle opzioni".