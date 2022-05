Palermo, commessa call center Ita: protesta lavoratori su tetto teatro

Secondo quanto riferisce Marcello Cardella, segretario Slc Cgil di Palermo, il gesto è stato compiuto per "richiamare l'attenzione delle istituzioni nazionali affinché si riconvochi al più presto il tavolo al ministero del Lavoro"

I lavoratori di Almaviva e Covisian sono sono saliti sul tetto del teatro Politeama "per chiedere l'apertura del tavolo al ministero sulla commessa Ita". Lo ha riferito il segretario Slc Cgil di Palermo, Marcello Cardella. La protesta si inserisce nell'ambito della vertenza sui call center dopo che la compagnia aerea Ita a metà aprile ha disertato il tavolo convocato dal Governo in occasione della scadenza della commessa Ita-Covisian, dando notizia di 150 assunzioni per chiamata diretta finalizzate a internalizzare il servizio.