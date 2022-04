Commessa call center Ita, lavoratori Covisian occupano sede a Palermo

Protesta di lavoratori e lavoratrici di Covisian e Almaviva a Palermo nell'ambito della vertenza sui call center dopo che la compagnia aerea Ita la scorsa settimana ha disertato il tavolo convocato dal Governo in occasione della scadenza della commessa Ita-Covisian, dando notizia di 150 assunzioni per chiamata diretta finalizzate a internalizzare il servizio. I lavoratori, dopo essersi riuniti spontaneamente in Via Ugo La Malfa, davanti alla sede di Covisian, hanno occupato l'edificio.

Slc Cgil: "Ita continua a sfuggire alle sue responsabilità "



"Ita continua a sfuggire alle sue responsabilità con un atteggiamento sprezzante nei confronti delle istituzioni – dichiara il segretario generale Slc Cgil Palermo Marcello Cardella - Ci risulta che ad oggi non abbia risposto alla convocazione della commissione Lavoro della Camera, mentre Covisian non intende rispettare l'accordo firmato in sede ministeriale il 21 ottobre. I lavoratori e le organizzazioni sindacali continueranno la mobilitazione fino a quando tutti i 543 lavoratori non vedranno garantito il loro futuro occupazionale".

Fistel Cisl: "543 licenziamenti in atto, nessuno può giocare con il futuro"

"Non c'è più tempo - afferma in una nota Francesco Assisi, segretario della Fistel Cisl Sicilia - il Governo deve immediatamente convocare tutte le parti al tavolo obbligando il rispetto degli accordi sottoscritti il 21 ottobre 2021 in sede ministeriale tra Sindacato e Covisian. Palermo non si può permettere di perdere un solo posto di lavoro, e ad oggi ci sono 543 licenziamenti in atto, nessuno può giocare con il futuro dei lavoratori e delle loro famiglie. L'operazione Ita in Italia, di fatto è una grande 'truffa sociale', solo in operazione economica finanziaria a danno degli italiani".