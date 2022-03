Ucraina, Siracusa si mobilita per accogliere i profughi

"Sono fino a questo momento 90 le famiglie che hanno dato disponibilità per un totale di 142 posti letto, a Siracusa e in provincia - spiega De Simone - Comunicheremo alla Prefettura e alla Questura la lista delle persone quando cominceranno ad arrivare. Abbiamo predisposto, insieme ad altre associazioni, un progetto di inserimento sociale per le mamme e per i bambini. Inoltre sosterremo l'accoglienza delle famiglie con derrate alimentari e farmaci. Siamo a braccia aperte ad attendere". La Prefettura coordina l'azione nell'accoglienza ma saranno i sindaci a fare le segnalazioni.

Aiuti e solidarietà al popolo ucraino

Dal capoluogo sono già partiti diversi camion di aiuti: beni di prima necessità e provviste verso l'Ucraina per i campi profughi in fase di attendamento in Europa. Oggi a Siracusa si costituisce il coordinamento territoriale della pace per promuovere e organizzare le iniziative per spingere l'Italia e l'Unione Europea "a ottenere una cessazione degli scontri in atto, il ritiro delle truppe russe e la risoluzione dei conflitti tra Stati nel rispetto del diritto internazionale, tramite la diplomazia, il dialogo e la cooperazione per costruire un'Europa di Pace". Un Comitato di residenti di Cassibile, frazione a sud di Siracusa, ha lanciato la proposta di accogliere i profughi nel centro di accoglienza per migranti. Le famiglie ucraine troverebbero "ospitalità in un territorio già fortemente vocato per l'accoglienza, l'integrazione e la solidarietà. Inoltre il territorio garantirebbe servizi necessari a cominciare dalla possibilità per i bambini di frequentare le scuole oltre a varie attività sportive, ludiche e didattiche", affermano. Il centro è stato aperto nell'aprile del 2021 e può ospitare 80 persone. La struttura è dotata di posti letto e servizi igienici.