Caso mamma e figlia bloccate in Ucraina, domani rientro a Palermo

La donna vive da anni nel capoluogo siciliano con la bambina, disabile in carrozzina. Si era recata in Ucraina per andare a prendere l'altra figlia e portarla con sé in Italia ma erano rimaste bloccate a causa del conflitto in corso

Elena Pastux e le sue due figlie, Elisa di 8 anni disabile in carrozzina e Litiia di 23 anni, sono riuscite ad arrivare in Polonia e domani rientreranno in Sicilia. La donna vive da anni con la figlia piccola a Palermo e si era recata in Ucraina per andare a prendere la primogenita e portarla con sé in Italia, ma le tre erano rimaste bloccate a causa del conflitto in corso (IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO - IL VIDEORACCONTO DI SKY TG24 DA KIEV).