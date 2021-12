Ravanusa, i funerali solenni per le vittime dell'esplosione

La cerimonia funebre si svolge in piazza Primo Maggio. Nel piccolo paese dell'Agrigentino sono giunti il presidente della Regione, Nello Musumeci, il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, e il capo nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio

In piazza Primo Maggio sono iniziati i funerali solenni delle 9 vittime, alle quali si aggiunge Samuele che è rimasto nel grembo di mamma Selene, morte nell'esplosione avvenuta lo scorso sabato sera a Ravanusa. (LE VITTIME - L'INTERVENTO SULLA RETE GAS)

I funerali a Ravanusa

A presiedere la celebrazione eucaristica l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano. Per la cerimonia funebre sono giunti nel piccolo paese dell'Agrigentino il presidente della Regione, Nello Musumeci, il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e il capo nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio. Ad accoglierli, in una piazza gremita, con i familiari delle vittime il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa. In elicottero, da Roma, è arrivato il prefetto, capo dipartimento dei vigili del fuoco, Laura Leo. Corso della Repubblica è stato listato a lutto con corone di fiori e il gigantesco cuore con la foto dei coniugi Selene Pagliarello e Giuseppe Carmina e uno più piccolo con la scritta Samuele con accanto un piccolo peluche.