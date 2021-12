Furti ed estorsioni, 22enne arrestato a Palermo

Il giovane è stato bloccato dopo aver derubato un uomo e chiesto denaro per la consegna della refurtiva. Ora si trova in carcere

Dopo aver rubato il cellulare e il portafogli a un uomo di 67 anni fermo in macchina mentre aspettava la moglie, ha chiamato al numero di telefono della donna chiedendo soldi in cambio della refurtiva. Quando si è presentato allo scambio però ha trovato i carabinieri, che lo hanno arrestato. È accaduto a Palermo. Protagonista un 22, ora rinchiuso in carcere. Nella sua dimora occasionale, i militari hanno trovato un telefono cellulare che era stato rubato a una ragazza di 16 anni.