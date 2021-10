Maltempo, uomo muore annegato a Gravina di Catania

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe scesa da una vettura invasa dall'acqua e sarebbe stata travolta dal fiume creatosi a causa delle abbondanti piogge Condividi:

Un uomo di 53 anni - e non una donna come riportato in un primo momento dalle agenzie di stampa - è morto a Gravina di Catania, annegato nel fiume in piena creato dal nubifragio che da ore si sta abbattendo sul capoluogo etneo e in provincia (FOTO). Secondo una prima ricostruzione, sembra che la vittima, originaria di Pedara ma residente a Catania, sia scesa da una vettura, forse dopo un incidente stradale, in via Etnea e sarebbe stata travolta dall'acqua. Il corpo è stato trovato da volontari della Misericordia sotto l'auto. Inutili i tentativi di rianimazione cardiopolmonare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, gli agenti della polizia municipale e il personale del 118. (LE IMMAGINI DEL MALTEMPO A CATANIA - L'ALLERTA SULLA SICILIA - LE PREVISIONI IN ITALIA - LE PREVISIONI A PALERMO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)

Il nubifragio a Catania leggi anche Maltempo Sicilia, continuano ricerche della donna dispersa a Scordia Le intense piogge che si stanno riversando su Catania hanno trasformato le strade della città, e in particolare la centralissima via Etnea, in un fiume in piena. Allagati lo storico mercato della 'Pescheria' e la fontana da dove emerge per un tratto il fiume sotterraneo Amenano. Sott'acqua anche piazza Duomo. Ad aggravare la situazione anche l'acqua piovana che si riversa in città dai paesi etnei e arriva copiosa sul capoluogo, oltre a un blackout elettrico che interessa il centro storico, Municipio compreso.