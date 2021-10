Maltempo Sicilia, coppia travolta da acqua a Scordia: trovata

È stata trovata, in discrete condizioni di salute, la coppia che era stata travolta dall'acqua appena scesa dalla propria auto a Scordia, uno dei paesi della Piana di Catania violentemente colpiti dal maltempo. Prima è stato rintracciato il marito e poi la moglie. I due sono stati condotti con un'ambulanza in ospedale per dei controlli medici. Invece, resta ancora dispersa la coppia di anziani che a bordo di una Ford Fiesta sarebbe scesa dall'auto e sarebbe stata travolta dalla furia dell'acqua a Scordia, in contrada Ogliastro sulla strada provinciale 28 a qualche chilometro dal paese del Catanese. (IL MALTEMPO - SCUOLE CHIUSE A CATANIA)

Fiuma esonda nel Trapanese

Maltempo anche in provincia di Trapani. Ieri a tarda sera, durante un fortissimo temporale il nucleo Saf (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco hanno salvato quattro uomini rimasti intrappolati dal rigonfiamento del fiume caldo che attraversa le Terme Segestane sul versante del Comune di Castellammare del Golfo (Trapani). Dopo due ore - i soccorritori hanno lavorato in condizioni proibitive - i malcapitati, due uomini di nazionalità tedesca, uno ecuadoregno e il quarto italiano, sono stati tratti in salvo pochi minuti prima di essere travolti dalla furia dell'acqua. Inoltre, una "bomba d'acqua" ieri sera ha colpito Alcamo (Trapani) , allagando strade, abitazioni, negozi e magazzini. Danneggiate alcune auto travolte dalla furia dell'acqua. Gravi disagi alla viabilità in città e nell'hinterland, compresa Alcamo Marina.