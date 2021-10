Meteo, continua l'allerta su Sicilia e Calabria

Non c’è pace per Sicilia e Calabria dove entro giovedì, il ciclone mediterraneo che da più giorni staziona sullo Ionio, si rinforzerà. Si innescherà una nuova violenta fase di maltempo con nubifragi, venti forti e mareggiate

Continua l’allerta per la Sicilia nord orientale e la Calabria ionica per la presenza di un furioso ciclone mediterraneo che ha intenzione di stazionare sullo Ionio per diversi giorni. Anzi, la situazione sembra peggiorare a causa del suo ulteriore rinforzo. Mercoledì sarà una giornata di tregua con la possibilità di qualche pioggia al Sud. Da giovedì 28 l’Italia sarà letteralmente divisa in due. Al Nord e al Centro l’alta pressione determinerà condizioni meteo decisamente più stabili, mentre il discorso sarà diverso per il Sud. Il ciclone invece di spostarsi dalla sua posizione è destinato a rinforzarsi puntando la Sicilia. La sua forza sarà estremamente importante e colpirà in pieno l’isola. Le condizioni meteo peggioreranno venerdì con il maltempo si estenderà anche sulla Calabria ionica Su queste regioni le piogge saranno forti e persistenti, accompagnate localmente da temporali con alta probabilità di nubifragi