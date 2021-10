Comunali, ballottaggi in otto comuni della Sicilia

Seggi aperti nuovamente dalle 7 di stamane negli otto comuni siciliani superiori a 15mila abitanti dove gli elettori sono chiamati al voto per eleggere al ballottaggio i sindaci. Si tratta di Vittoria, in provincia di Ragusa; Favara, Porto Empedocle e Canicattì, in provincia di Agrigento; Adrano, nel catanese; Lentini e Rosolini, nel siracusano e San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Invece, a Torretta, comune sciolto per mafia, è stato eletto sindaco Damiano Scalici. Il candidato era appoggiato dalla lista "Per Torretta". (SPECIALE ELEZIONI)

Lo spoglio

I seggi chiuderanno alle 14 e subito dopo cominceranno le operazioni di spoglio. Ieri sera alla chiusura dei seggi alle 22 negli otto comuni siciliani al ballottaggio aveva votato complessivamente solo il 30,78% degli aventi diritto.