Incendiata auto di un carabiniere a Termini Imerese

Questa mattina, intorno alle 6, qualcuno ha dato fuoco all'auto di un maresciallo dei carabinieri in servizio a Termini Imerese. La macchina era parcheggiata in via Buonarroti. Insieme ai militari, che indagano, sono intervenuti i vigili del fuoco e il nucleo Nbcr. I pompieri sono ancora sul posto per eseguire i rilievi.

Il maresciallo dei carabinieri vive a Termini Imerese, ma è in servizio nella stazione di uno dei comuni che sono di competenza della compagnia termitana.