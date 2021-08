Santa Maria di Licodia, scoperta piantagionem di canapa: due arresti

Arrestati in flagranza un uomo di 35 anni e uno di 57. Inoltre, il giudice ha anche disposto la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza che la moglie del 57enne percepiva dal luglio scorso

Una piantagione con 45 piante di canapa indiana è stata scoperta nella campagna di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania, dai carabinieri, che hanno arrestato in flagranza un uomo di 35 anni e uno di 57 per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. Il giudice ha anche disposto la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza che la moglie del 57enne percepiva dal luglio scorso.