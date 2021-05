In base al modello previsionale la nube di cenere prodotta dall'attività in corso si disperde in direzione Sud-Est

Nuova eruzione sull'Etna. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania comunica che è in corso una fontana di lava al Cratere di Sud-Est del vulcano attivo più alto d'Europa. In base al modello previsionale la nube di cenere prodotta dall'attività in corso si disperde in direzione Sud-Est.