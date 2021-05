Ambiente: da Sciacca a Vittoria flash mob contro gli incendi dolosi

Manifestazioni nelle piazze e tra i boschi si sono tenute in tutta la Sicilia al grido di 'Faciemu scrusciu', che in siciliano significa "facciamo rumore"

Migliaia di cittadini in tutta la Sicilia si sono mobilitati per chiedere, al Governo regionale e nazionale, interventi contro gli incendi dolosi nei boschi. Manifestazioni nelle piazze e tra i boschi si sono tenute al grido di 'Faciemu scrusciu', che in siciliano significa "facciamo rumore".

Tra le associazioni presenti anche il WWF Sicilia Area Mediterranea. "Non finiremo mai di ringraziare i nostri volontari, i cittadini e le associazioni, che ci hanno affiancato in questo evento di manifestazione diffusa", dice Giuseppe Mazzotta, presidente WWF Sicilia Area Mediterranea. "La lotta agli incendi boschivi deve diventare centrale per le istituzioni e per i cittadini, che devono pretendere risultati concreti da chi di dovere", sottolinea Mazotta.